НЛО. Версия о пришельцах из будущего

21 Апр 2016

Путешествие-во-времениДля начала разберёмся, почему время имеет свойство двигаться только в одну сторону, от прошлого к будущему.

Если растворить сахар в кофе (или в чае, кому что больше по душе), он уже никогда не сформирует точно такие же кристаллики. Если сжечь полено в печке, другого такого уже не будет. Деревья растут, но копии с точностью до атома уже не получится. Если разлить ацетон, он уже никогда не сможет конденсироваться в такую же лужицу, до единой молекулы.
Читать далее »

 

Опубликовано в Космос, НЛО, Уфология

Теги: , ,

3 комментария

 

Телепортация — шаг в реальность. Осталось подождать четверть века

13 Апр 2016

74419505

Сегодня телепортация воспринимается как понятие из разряда фантастики. Группа физиков из России и Словакии уверенно заявляет, что еще четверть века ожидания, и объекты смогут преодолевать расстояния любой дальности в мгновение ока – сказка станет категорией вполне реальной.

Над проблемой телепортации сегодня плотно работают молодые ученые-физики Сергей Филиппов (РФ) и Марио Зиман (Словакия). В интервью порталу «Вести» они рассказали, что практический результат их экспериментов в действии можно будет увидеть, а заодно и воспользоваться новой технологией уже в 2040 году.

Читать далее »

 

Опубликовано в Космос, Люди

Теги: , ,

0 комментариев

 

Вселенные

15 Сен 2015

chernaya_dyra_kosmos_zvezdy_krugi_vselennaya_61036_1920x1080По теории математика Макса Тегмарка существует множество вселенных. В одной из них и проживаем мы, одновременно находясь внутри… чёрной дыры! Для нас она и является той «кротовой норой», то есть переходом в будущее или прошлое — еще одна «безумная» гипотеза появилась недавно в ученом мире. Такое устройство нашего мира предположил один физик из США.

Во Вселенной как в большом баке «кипит» пространство. Появляются и исчезают «пузырьки-миры». Материя никуда не исчезает, просто переходит из одного измерения в другое. Кроме чёрных дыр есть и белые, «изрыгающие» материю, а не «всасывающие» ее. Внутри такой «кротовой норы» находится наш мир. Впереди (в будущем) у него происходит выброс материи, а позади (в прошлом) ее затягивание.

В тёмной материи с нее тёмной энергией физические законы нашего мира постоянны, чего нельзя сказать о других измерениях. Невозможно представить остановившееся время или нулевое пространство, но они всё-таки существовали когда-то в момент сингулярности.

По гипотезе Поплавского при вращении и непрерывном движении галактик их рукава определяют направление этого вращения. Так вот, эти направления в левую и правую стороны вращений примерно разделены во Вселенной наполовину. Одна из половин условно впереди, а другая сзади для наблюдателя на Земле. Тоннель как «кротовая нора» подтверждается этим. Читать далее »

 

Опубликовано в Космос

Теги: , ,

0 комментариев

 

Неопознанное рядом

14 Фев 2015

01Возможно, каждый из нас когда-нибудь испытывал страх, услышав странный звук в темноте или увидев неясный силуэт. Во время этого ощущается присутствие чего-то неизведанного и загадочного. Истории о привидениях и духах слагали ещё с давних времён. Этим фактом интересуются профессионалы, именуемые психоисследователями.
Читать далее »

 

Опубликовано в Паранормальное

Теги: , ,

0 комментариев

 

Как заручиться помощью домового

13 Фев 2015

domovoj2Заметили, что в доме стали происходить странные вещи? Слышатся посторонние звуки, предметы оказываются не на тех местах, где были оставлены ранее? Вполне возможно, что у вас появился новый «сожитель» — домовой. А существо это, надо заметить, крайне привередливое и обидчивое. Поэтому, если не хотите неприятностей, лучше подружитесь с этим необычным обитателем вашего жилища.

Читать далее »

 

Опубликовано в Эзотерика

Теги: , ,

0 комментариев

 

Таинственное соседство — домовой

12 Фев 2015

7b9e4e1d4b_8281306_3548048Издавна идет легенда о том, что в каждом старом доме живет множество разных духов. Обитают они в чулане, в сарае, амбаре, бане и прочих придворных постройках. Самый главный хозяин всех таких духов – домовой, живет в доме, за печкой или под порогом. Считалось что домовой – это дух умершего хозяина дома, а остальные являются либо его родственниками, либо просто приблудились долгое время странствующие по свету в поисках подходящего жилья.

Если копнуть глубже, то можно понять, что не всегда домовой был домашним духом. Много лет назад, 10 февраля, человек заключил договор с духом «О сотрудничестве и совместном проживании». С тех самых пор этот день считается Днем Домового.

Читать далее »

 

Опубликовано в Эзотерика

Теги: , ,

1 комментарий

 

Необычные обряды народов мира

11 Фев 2015

1704765_e6ea1920

Религию считают очень тонкой материей. Сегодня еще встречаются те народности, которые проповедуют весьма странные религиозные учения. Тут речь ведется не об исламе, иудаизме, христианстве.

Можно выделить определенные разновидности и течения, которые связаны с традиционными верованиями, но имеют некоторые отклонения. Так и появились удивительные и странные обряды, которые простого человека могут даже испугать.

В одной мусульманской общине, которая обосновалась на территории Индии, существует необычная и интересная традиция. Детей бросают с башни, высота которой составляет 15 метров. Внизу деток должны уловить мужчины, которые удерживают растянутое полотно. Гарантии нет, ведь ребенок может упасть головой вниз. Такой традиции уже насчитывается примерно 500 лет. Как полагают члены общины, тот ребенок, который упал с высоты, обязательно будет успешным, здоровым и сильным. Такой малыш обязательно вырастет счастливым. Ребенка, который успешно прошел испытание, все считают счастливчиком, если он выживет. Читать далее »

 

Опубликовано в Истории цивилизаций

Теги: , , ,

0 комментариев

 

Славянская мифология: лихо, леший, водяной, русалка

01 Фев 2015

РусалкаНа страницах журналов и сайтов с паранормальным уклоном не встретить сообщений вроде: «Как подружиться с Зевсом?», «Гадаем с Посейдоном», «Задаем вопросы Афродите с помощью подручных средств». Обитатели Олимпа остались недостижимыми мифическими героями, в то время как домовые, водяные и лешиедо сих пор часть нашей жизни. Домовых периодически видят и угощают вкусностями. Водяных просят о помощи и задабривают, надеясь на богатый улов. Даже заблудившийся в лесу атеист между делом выворачивает одежду наизнанку, чтобы леший перестал водить кругами. Познакомимся с этими существами ближе.
Читать далее »

 

Опубликовано в Эзотерика

Теги: , , ,

0 комментариев

 

Баня: чистая и нечистая

30 Янв 2015

Еще с древних времен в русской традиции баня являлась «избавительницей» от всех хворей и недугов. Еще Вл. Даль в своем знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» сообщал, что «баня – мать вторая или мать родная. Баня парит, баня правит, коли б не баня, все б мы пропали».

Читать далее »

 

Опубликовано в Эзотерика

Теги: ,

0 комментариев

 

Бытовая магия: как распроститься с полосой неудач

29 Янв 2015

бытовая магияНе секрет, что наши далекие предшественники были намного ближе к природе, умели понимать и читать ее скрытые послания. Их многочисленные ритуалы многим из нас представляются не более, чем суевериями. Однако и по сей день многие продолжают на собственном опыте убеждаться в действенности старинных магических обрядов, которые в сложные моменты жизни становятся поддержкой и опорой.
Читать далее »

 

Опубликовано в Магия

Теги: ,

0 комментариев

 
« Старые записи