Религию считают очень тонкой материей. Сегодня еще встречаются те народности, которые проповедуют весьма странные религиозные учения. Тут речь ведется не об исламе, иудаизме, христианстве.
Можно выделить определенные разновидности и течения, которые связаны с традиционными верованиями, но имеют некоторые отклонения. Так и появились удивительные и странные обряды, которые простого человека могут даже испугать.
В одной мусульманской общине, которая обосновалась на территории Индии, существует необычная и интересная традиция. Детей бросают с башни, высота которой составляет 15 метров. Внизу деток должны уловить мужчины, которые удерживают растянутое полотно. Гарантии нет, ведь ребенок может упасть головой вниз. Такой традиции уже насчитывается примерно 500 лет. Как полагают члены общины, тот ребенок, который упал с высоты, обязательно будет успешным, здоровым и сильным. Такой малыш обязательно вырастет счастливым. Ребенка, который успешно прошел испытание, все считают счастливчиком, если он выживет. Читать далее »