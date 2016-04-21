По теории математика Макса Тегмарка существует множество вселенных. В одной из них и проживаем мы, одновременно находясь внутри… чёрной дыры! Для нас она и является той «кротовой норой», то есть переходом в будущее или прошлое — еще одна «безумная» гипотеза появилась недавно в ученом мире. Такое устройство нашего мира предположил один физик из США.

Во Вселенной как в большом баке «кипит» пространство. Появляются и исчезают «пузырьки-миры». Материя никуда не исчезает, просто переходит из одного измерения в другое. Кроме чёрных дыр есть и белые, «изрыгающие» материю, а не «всасывающие» ее. Внутри такой «кротовой норы» находится наш мир. Впереди (в будущем) у него происходит выброс материи, а позади (в прошлом) ее затягивание.

В тёмной материи с нее тёмной энергией физические законы нашего мира постоянны, чего нельзя сказать о других измерениях. Невозможно представить остановившееся время или нулевое пространство, но они всё-таки существовали когда-то в момент сингулярности.

По гипотезе Поплавского при вращении и непрерывном движении галактик их рукава определяют направление этого вращения. Так вот, эти направления в левую и правую стороны вращений примерно разделены во Вселенной наполовину. Одна из половин условно впереди, а другая сзади для наблюдателя на Земле. Тоннель как «кротовая нора» подтверждается этим. Читать далее »